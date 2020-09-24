Как две капли: Сергей Безруков показал редкий архивный кадр отца

46-летний актер поделился фактом из биографии своего родителя.

Исполнитель роли Саши Белого в фильме «Бригада» рассказал, что его отец тоже когда-то играл Есенина. Сергей Безруков сообщил об этом в личном профиле, опубликовав снимок из семейного архива.

Оказалось, что Виталий Безруков стал первым исполнителем роли знаменитого русского поэта. Безруков-старший еще до Сергея Никоненко в фильме «Пой песню, поэт…» успел попробовать себя в роли Есенина. Звездный дебют состоялся в фильме-опере Владислава Агафонникова «Анна Снегина» в 1969 году.

«…Отцу здесь 27 лет», — написал артист.

Поклонники художественного руководителя Московского губернского театра нашли поразительное сходство между отцом и сыном:

«Как же вы, Сергей, похожи с отцом!», «Удивительное сходство», «Сергей, Вы копия отца! Очень похожи».

Сходство между родителем и сыном — это семейная черта Безруковых.

«Маленький Я!» — подписал фото с сыном Степаном Сергей.

Напомним, что Сергей Безруков сыграл роль Есенина в одноименном многосерийном фильме Игоря Зайцева в 2005 году.