«Сдает анализы»: жена Бедроса Киркорова рассказала о состоянии артиста

Она заверила, что отец Филиппа Киркорова планировал лечь в больницу на обследование.

Жена 88-летнего Бедроса Киркорова рассказала о самочувствии мужа. Новости о его госпитализации появились 24 сентября, сообщалось, что артист попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Людмила Киркорова (Смирнова) подтвердила, что муж почувствовал себя неважно. Проблемы возникли еще в августе, во время отдыха в санатории.

«Была аритмия от излишнего потребления воды и некоторых препаратов, которые насоветовали «медики». Знаете, там эти центры и прочее», — рассказывает жена артиста.

Вернувшись домой, отец знаменитого певца лег на плановое обследование. Но пока никаких серьезных нарушений, вроде сбоя сердечного ритма, не установлено.

«Нормально он себя чувствует. Он там сдает сейчас анализы», — отметила Людмила Киркорова в беседе с 5-tv.ru.

Накануне пара созванивалась и Бедрос Филиппович сказал, что утром отправляется в больницу.

«Его врач отдыхала в Сочи, а теперь вернулась. Была договоренность, что он ляжет, анализы сдаст, все проверит. Прошло у него все или не прошло. Ну, а так внешне вроде бы ничего», — подытожила собеседница телеканала.

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