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Богатый мальчик: Яна Рудковская призналась, сколько зарабатывает Гном Гномыч

Звездные родители открыли 7-летнему Саше Плющенко счет во французском банке.

Богатый мальчик: Яна Рудковская призналась, сколько зарабатывает Гном Гномыч
Яна Рудковская, Александр Плющенко. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

В свои семь лет Саша Плющенко не только принимает участие в различных шоу, но и зарабатывает на рекламе хорошие деньги. Этих средств хватает, чтобы самому платить зарплату своей же няне, охранникам, водителям. Как призналась Яна Рудковская в шоу «Алена, блин», у ребенка уже есть счет во французском банке.

«За прошлый год сумма его контрактов была 12 миллионов рублей. Мы платим все налоги. На квартиру и машины уже давно заработал», — рассказала Рудковская.

А вот у Гном Гномыча на сбережения немного другие планы. Он признался, что на эти деньги в будущем планирует купить оружие… Ребенок мечтает не просто пойти в армию, а служить в спецназе.

Хотя мама и папа видят его будущее по-другому. Недавно Рудковская призналась, что не ставит перед сыном задачу обойти знаменитого отца.

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