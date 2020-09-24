«Уже несколько дней одинокая»: Ирина Пегова откровенно поделилась своим положением

Актриса Ирина Пегова рассказала, что последние тренировки она проводит без Алексея Тихонова. Об этом артистка сообщила в видеоролике, который разместила у себя на странице.

На видео Пегова заявила, что ее партнер вот уже несколько дней находится на больничном. Именно поэтому знаменитость вынуждена готовиться к выступлениям самостоятельно.

«Я одинокая, уже несколько дней одинокая. Леша, выздоравливай! Я тебя жду!» — заявила артистка.

Исполнительница главной роли кинокартины «Всем скорбящим радость» добавила, что скучает по совместным с Тихоновым тренировкам.

«Скучаю по парному катанию, одиночное катание надоело!» — призналась Пегова.

Поклонники спортивной пары поддержали артистку:

«Удачи на льду! Будем смотреть и за вас болеть!», «Ждем с нетерпением!», «Удачи вам, Ирина!», «Буду болеть за вас».

Напомним, что Пегова и Тихонов уж откатали несколько программ. Последний танец на льду был связан с военной тематикой. Актриса была одета в платье 40-х годов, а ее партнер выступал в военных брюках галифе и коньках, замаскированных под кирзовые сапоги.

Отметим, что в проекте на Первом канале принимают участие и другие знаменитости. Например, Регина Тодоренко, Влад Топалов, Надежда Михалкова, Ольга Бузова. Последняя, кстати, тоже немного приболела, но продолжает тренироваться. Телеведущая «Дома-2» на ТНТ повредила стопу, о чем девушка сообщила в личном микроблоге.