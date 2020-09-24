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«Ругается, а я расстраиваюсь»: Саша Плющенко рассказал о тренировках с папой и своем графике

Юный фигурист ежедневно много времени проводит на льду.

«Ругается, а я расстраиваюсь»: Саша Плющенко рассказал о тренировках с папой и своем графике
Александр Плющенко. Фото: instagram.com/gnomgnomych

День юного фигуриста Саши Плющенко начинается очень рано – в 6:00. К тренировкам спортсмен приступает уже буквально через полчаса. Он занимается как в зале, так и на льду. В целом, тренировочный процесс продолжается до 16:00. И все это под присмотром прославленного папы. Как признался Гном Гномыч в шоу «Алена, блин», Евгений Плющенко – строгий отец.

«Папа – строгий тренер. Когда он ругается, я расстраиваюсь», — признался Саша Плющенко.

Кроме этого фигурист заявил, что мечтает пять раз стать олимпийским чемпионом. А пока Саша стал первоклассником. Теперь он совмещает тренировки со школьными уроками и признается, что больше всего ему нравится предмет «Пропись», а вот «Азбуку» и математику мальчик не любит.

Ранее Яна Рудковская рассказывала, какую планку поставила перед сыном в фигурном катании.

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Александр ПлющенкоГном Гномычфигурное катаниеШоу "Алена блин"Яна РудковскаяЯна Рудковская последние новости