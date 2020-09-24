«Бодрячком»: родственники Бедроса Киркорова опровергли слухи о госпитализации артиста

Отец Филиппа Киркорова чувствует себя в порядке и наслаждается отдыхом на природе. Но это исключительно со слов его родных.

88-летний народный артист России и Болгарии уже некоторое время находится на даче. Об этом заявили родственники Бедроса Киркорова, развеяв мифы о тяжелом состоянии здоровья певца, пишет «Комсомольская правда».

По словам семьи Киркоровых, здоровью Бедроса Филипповича ничего не угрожает. Также стало известно, что у артиста не обнаружили нарушение ритмов сердца. И Киркоров старший не был госпитализирован.

«Бедрос сейчас находится на даче, в Подмосковье. Отдыхает на природе. Чувствует себя бодрячком, у нас все хорошо», — рассказал дядя Киркорова, Харри.

Напомним, что у Филиппа Киркорова со стороны отца есть дядя Харри и тетя Мари. Они переехали в Россию после рождения Аллы-Виктории и Мартина Киркоровых. Болгарские родственники помогают знаменитости воспитывать детей.