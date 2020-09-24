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«Бодрячком»: родственники Бедроса Киркорова опровергли слухи о госпитализации артиста

Отец Филиппа Киркорова чувствует себя в порядке и наслаждается отдыхом на природе. Но это исключительно со слов его родных.

«Бодрячком»: родственники Бедроса Киркорова опровергли слухи о госпитализации артиста
Певец Бедрос Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория» в Государственном Кремлевском Дворце. Фото: Архив «КП», Фролов Михаил

88-летний народный артист России и Болгарии уже некоторое время находится на даче. Об этом заявили родственники Бедроса Киркорова, развеяв мифы о тяжелом состоянии здоровья певца, пишет «Комсомольская правда».

По словам семьи Киркоровых, здоровью Бедроса Филипповича ничего не угрожает. Также стало известно, что у артиста не обнаружили нарушение ритмов сердца.  И Киркоров старший не был госпитализирован.

«Бедрос сейчас находится на даче, в Подмосковье. Отдыхает на природе. Чувствует себя бодрячком, у нас все хорошо», — рассказал дядя Киркорова, Харри.

Певец Бедрос Киркоров
Мартин и Алла-Виктория Киркоровы с дедушкой Бедросом Киркоровым на показе модной детской одежды сети бутиков «Даниэль». Фото: Архив «КП», Веленгурин Владимир

Напомним, что у Филиппа Киркорова со стороны отца есть дядя Харри и тетя Мари. Они переехали в Россию после рождения Аллы-Виктории и Мартина Киркоровых. Болгарские родственники помогают знаменитости воспитывать детей.

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