«Все вскипело! Вот это бюст!»: Виктория Лопырева на пляже произвела фурор в дерзком бикини

Модель и посол чемпионата мира по футболу в России 2018 года Виктория Лопырева похвасталась своим шикарным телом в дерзком бикини. Звезда опубликовала красивые фотографии со своего отдыха в турецком Белеке. Она запечатлена на берегу Средиземного моря.

«После предыдущего поста я поняла, что роль в индийском кино мне может быть и светила бы, но мое лицо вам нравится больше. Поэтому с телом поступим так же. Оставляем то, что есть и просто ухаживаем за ним благодаря крутым новинкам, о которых скоро расскажу».

Виктория Лопырева

«Все вскипело! Вот это бюст!» «Какое прекрасное тело. Сохраняйте его как можно дольше», «Ну, просто стройняшка и очень симпатичная девушка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Виктория Лопырева, которой сейчас 37 лет, полтора года назад родила сына Марка Лионеля от бизнесмена Игоря Булатова. При этом модель смогла в самые кратчайшие сроки вернуть былые формы и сейчас блистательно выглядит.