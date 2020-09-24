«Бассейные разговоры»: Надежда Оболенцева в вязаном купальнике прилегла около воды

Светская львица Надежда Оболенцева в Instagram поделилась красивым кадром с отдыха. На фотографии она предстала около бассейна. На известной бизнесвумен, которой в этом году исполнилось 37 лет, изящный вязаный купальник. Надо признать, что девушка просто в потрясающей форме.

«Бассейные разговоры», — кратко подписала она фотографию.

«Новый формат разговоров. Круто придумала», «Живописная радость красоты вокруг просто потрясающая», «Ваш вкус безупречен. Ваша фигура – бесподобна», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Надежда Оболенцева не так давно рассталась со своим мужем популярным режиссером Резо Гигинеишвили. Причем их брак продержался всего год. Совместных детей в этом союзе не родилось. Кстати, не так давно на сочинском «Кинотавре» Гигинеишвили застали уже с другой красоткой. Он без всякого стеснения целовался с ней на публике.