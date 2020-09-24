«Позирую с радостью»: двухлетняя дочь Захаровой запечатлела мать на отдыхе в красном бикини

Актриса Елена Захарова в Instagram разместила красивый кадр, на котором ее фотографирует двухлетняя дочка. На снимке звезда кино сидит на песке. Она находится на отдыхе. На Елене Захаровой красное бикини. Она улыбается маленькому фотографу.

«Эту фотографию сделала моя дочь, которой нет еще трех лет. Ей я позирую с огромной радостью и неважно, как снято — главное ей это очень нравится». Елена Захарова

«Снято, как надо. Просто отлично. И мама в кадре, и пейзаж. Малышка — умница», «Вот это фотограф у вас растет. Даже взрослый человек не всегда может так прекрасно сфотографировать», «Умничка – дочка. Прекрасное живое фото», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Захарова не любит распространяться про свою личную жизнь. Она скрывает, от кого родила дочь. Ребенку в декабре исполнится три годика. Ранее Захарова говорила, что дочь спит вместе с ней в одной кровати. Девочка привыкла все время находиться рядом со звездной мамой.