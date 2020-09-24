«Ты посмотри, какой был пресс»: Водонаева оценила свой кадр в белье, размещенный Солнцевым

Как отметила модель, она в ближайшее время снова начнет посещать спортзал.

Модель и телеведущая Алена Водонаева в Instagram отреагировала на свою архивную фотографию, которую разместил ее друг по проекту «Дом-2», где они когда-то вместе блистали, Рустам Солнцев. На снимке девушка в одном нижнем белье. Она сделала селфи у зеркала.

«Кто-то пишет, что у тебя нет сисек. Ты, через секунду!» — написал под кадром Рустам Солнцев. В ответ Водонаева ответила: «Да какие сиськи. Ты посмотри, какой был пресс. Все, с понедельника начиняю качать».

«Правда, Алена. На фотографии вы красивая», «Я верю, что у вас огромная сила воли. Буквально 14 дней тренировок и рельеф не заставит себя ждать», «Не знаю почему, но в каждом посте Рустама про Алену чувствуется его любовь к ней», — отметили пользователи.

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Напомним, что Алена Водонаева много лет назад прославилась благодаря проекту «Дом-2». Ее по праву считают так называемым старичком телестройки. Модель не раз звали вернуться на проект, но она пока не соглашается. Как отмечала Водонаева, участие в шоу «Дом-2» осталось далеко в прошлом.