«А где плеточку забыли?»: Мейхер-Грановская предстала в кожаном белье и «костюме госпожи»

Известная певица, которая прославилась по выступлениям в «ВИА Гре» заметила, что обожает эксперименты.

Певица Надежда Мейхер-Грановская в Instagram поделилась красивым кадром. На фотографии она запечатлена в сексуальном кожаном белье. Надо сказать, что «костюм госпожи» звезде очень к лицу.

«Моя жизнь – это один большой момент из серии экспериментов». Надежда Мейхер-Грановская

«А где плеточку забыли?» «Всегда были и останетесь лучшей из «ВИА Гры», «Моя госпожа, целую ваши ноги», «Роскошная, соблазнительная, чувственная, сексуальная и красивая женщина», «Сексуальные оргии. Такие ассоциации глядя на фото», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Надежда Мейхер-Грановская прославилась по выступлениям в группе «ВИА Гра». В музыкальном коллективе она выступала с перерывами с 2000 по 2011 год. Именно когда в группе была эта исполнительница фанаты считают «золотым составом». Вместе с ней тогда пели Вера Брежнева и Анна Седокова. Отметим, что певица – многодетная мать. От бизнесмена Александра Лищенко она родила сына Игоря, а от предпринимателя Михаила Уржумцева дочерей Анну и Марию.