«Жизнь слишком коротка»: 47-летняя Юлия Высоцкая предстала в этническом платье

Юлия Высоцкая обладает множеством талантов. Она является актрисой театра и кино, а также поваром. Жена Андрея Кончаловского ведет кулинарную передачи. Она делится вкусными и занятными рецептами. Поклонники удивляются тому, как при этом артистке удается хорошо выглядеть. В 47 лет она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Последние недели лета звезда провела с супругом в Италии, где без стеснения носила короткие шорты.

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Теперь Юлия вновь находится в Москве. На днях она приступила к работе, но, как и многие другие люди, актриса с радостью бы продлила каникулы. Накануне знаменитость поделилась новыми фото. Она позировала в кресле, облаченная в приталенное платье с узорами в этническом стиле. Волосы артистка собрала в пучок, а также подчеркнула природные черты нюдовым макияжем. Высоцкая сидела в помещении, похожем на старинную избу.

«Жизнь слишком коротка, чтобы страдать на работе», — написала она.

Также жена Кончаловского добавила хэштег «Фильтров нет и не будет». Поклонники были очарованы образом звезды. Многие также восхитились ее красотой: