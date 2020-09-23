«Всем мамам пример»: Саша Савельева в лосинах и кроп-топе сверкнула «выпирающим» животом

Певица поделилась кадром с теннисного корта. После родов она долго не показывала свою фигуру.

Саша Савельева год назад стала мамой. Она подарила сына Леона своему мужу Кириллу Сафонову. При этом беременность певица скрывала, а потом призналась, что роды были сложными. В одном из интервью девушка пояснила, что сначала не хотела детей, а когда ее приоритеты изменились, то завести малыша оказалось проблематично. Артистка теперь наслаждается материнством. Поклонники были поражены, когда девушка в считанные дни вернулась в форму.

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Савельева редко публикует фото в купальнике. Свою фигуру певица давно не показывала. Однако она признавалась, что, хоть и выглядит стройной, роды оставили отпечаток на ее теле. По всей видимости, артистка старается вернуться в форму, играя в теннис. Накануне она поделилась снимками с корта. Саша позировала без макияжа и с высоким хвостом. Девушка подчеркнул изгибы фигуры лосинами с разрезом и кроп-топом. Наряд позволил ей показать стройные ноги и оголить живот, который оказался не таким плоским, как у моделей.

Поклонники отметили, что певица хорошо выглядит. Многие одарили комплиментами ее природную красоту:

«Все в огне!!! Но мне кажется, в сепии еще было бы круче», «Какие формы», «Всем мамам пример», «Роскошная фигура», «Животик выпирает, будто поели», «Красотка даже без макияжа», «На обеих фотках классная», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Саша уже успела подготовится к холодам и похвасталась новым бомбером. Фанаты давно считают ее модницей.