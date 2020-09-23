Романтическое свидание: невестка Орбакайте понежилась в бассейне с внуком Пугачевой

Никита Пресняков и Алена Краснова решили покататься на водных горках в одном из самых популярных мест в Москве.

Алена Краснова уже три года счастлива в браке Никитой Пресняковым. Сын Кристины Орбакайте долгое время жил в Нью-Йорке, но теперь осел в Москве. Тем более, что бабушка Алла Пугачева подарила ему сначала квартиру на свадьбу, а недавно отписала внуку свой особняк возле реки Истра, где он любит отдыхать с женой. Влюбленные то и дело устраивают пикники на природе. Однако в последнее время Никита погрузился в музыку, а его избранница — в съемочный процесс.

больше по теме Невестка Орбакайте в шелковом платье с разрезом и кашемировом пальто вышла на прогулку Жена Никиты Преснякова насладилась теплым осенним днем в Парке Горького. Поклонники восхитились ее стильным образом.

В последние теплые дни этого года в Москве пара решила устроить себе романтическое свидание. Они отправились в аквапарк в Лужниках. Четыре часа Алена плавала с возлюбленным и наслаждалась красивым видом на главное здание МГУ. Девушка даже запечатлела своего мужа в одних плавках, похваставшись его мускулистым телосложением. Как известно, ранее он любил заниматься паркуром, а теперь катается на скейтборде.

Когда наступили сумерки, влюбленных стали нежиться в воде и наслаждаться красивым видом на город. «Chill», — написала Краснова, держа за руку супруга.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что теперь даже не знают, кому повезло больше Никите или Алене. Примечательно, что невестка Орбакайте не стала показывать себя в бикини, хотя на днях снялась в пикантной фотосессии, блеснув красотой фигуры.