«С дряблостью»: 58-летняя Алена Свиридова в бикини случайно засветила целлюлит на ногах

Певица опубликовала фото с отдыха в Керчи. Из-за яркого солнца она не сразу заметила, выставила на показ изъяны фигуры.

Алена Свиридова недавно отпраздновала 58-летие. Артистка обладает эффектной внешностью. Неудивительно, что несколько лет назад она представил публике молодого избранника — Давида Варданяна. Несмотря на зрелый возраст, певица по-прежнему обладает стройной фигурой, а ее энергии можно только позавидовать. Этим летом она уехала в Крым с подругами. Последние теплые дни она проводит на море в Керчи.

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Не раз Алена дразнила поклонников снимками в бикини. Она хвасталась подтянутой фигурой. И вот в конце сентября певица решила согреть фанатов новой порцией солнечных кадров. Она позировала на них в голубом купальнике. На одном их фото артистка стояла с подругами на побережье. Она засветила целлюлит на ногах, который раньше не был виден. Вскоре пост Свиридова удалила, взамен опубликовав похожие фото с более удачными ракурсами.

«Хорошо, что у меня есть такие красавицы-подружки. И рыжий любитель искупаться», — написала звезда.

Поклонники заметили, что певица поменяла снимки. «Это лучше, чем то фото, которое удалили», — написала одна из подписчиц. «Да, было яркое солнце, не заметила, что фото неудачное», — призналась Алена. Поклонники отметили, что любят ее за искренность и одарили артистку комплиментами. «Офигенная фигура, чтобы мне также выглядеть в таком возрасте», «С дряблостью! Но все равно лучше всех!!», «Прекрасны без фотошопа», «Господи, какая вы счастливая», «Выглядите супер», — прокомментировали пост подписчики.