С акцентом на ноги: Гагарина в джинсовых шортах и «казаках» поднялась на сцену

Полина Гагарина минувшим летом вновь стала свободной девушкой. Она подтвердила, что развелась со вторым мужем — Дмитрием Исхаковым. Певица привыкла скрывать подробности личной жизни, поэтому на этот раз не стала называть ни причины разлада в семье, ни озвучивать свои дальнейшие планы. Девушка продолжила работать, а свободное время уделять детям: сыну Андрею и дочке Мии. Более того, она успела отдохнуть на море и побывать в Крыму, где встретила Пелагею.

По всей видимости, Полина решила с головой уйти в работу и творчество. Очередной день она провела на сцене театра. Как оказалось, девушка планирует сыграть в спектакле. На новых фото певица позировала с коллегами. Многим было непривычно видеть ее без макияжа и укладки. Более того, Гагарина облачилась в джинсовые шорты и белую футболку. Образ в стиле Casual дополнила клетчатая рубашка, повязанная на бедра, и сапоги-казаки. Наряд подчеркнул ее загорелые ноги.

«Настоящее счастье снова перенестись во времена студенчества и выйти на сцену в качестве актрисы, зарядиться энергией талантливых детей, их чистотой и бескомпромиссной верой во все самое лучшее», — похвасталась Полина.

Поклонники поздравили артистку. Многие также удивились тому, как свежо выглядит 33-летняя певица: