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С акцентом на ноги: Гагарина в джинсовых шортах и «казаках» поднялась на сцену

Певица поделилась кадрами с репетиции спектакля, в котором ее скоро увидят зрители.

С акцентом на ноги: Гагарина в джинсовых шортах и «казаках» поднялась на сцену
Полина Гагарина. фото: globallookpress.com

Полина Гагарина минувшим летом вновь стала свободной девушкой. Она подтвердила, что развелась со вторым мужем — Дмитрием Исхаковым. Певица привыкла скрывать подробности личной жизни, поэтому на этот раз не стала называть ни причины разлада в семье, ни озвучивать свои дальнейшие планы. Девушка продолжила работать, а свободное время уделять детям: сыну Андрею и дочке Мии. Более того, она успела отдохнуть на море и побывать в Крыму, где встретила Пелагею.

По всей видимости, Полина решила с головой уйти в работу и творчество. Очередной день она провела на сцене театра. Как оказалось, девушка планирует сыграть в спектакле. На новых фото певица позировала с коллегами. Многим было непривычно видеть ее без макияжа и укладки. Более того, Гагарина облачилась в джинсовые шорты и белую футболку. Образ в стиле Casual дополнила клетчатая рубашка, повязанная на бедра, и сапоги-казаки. Наряд подчеркнул ее загорелые ноги.

«Настоящее счастье снова перенестись во времена студенчества и выйти на сцену в качестве актрисы, зарядиться энергией талантливых детей, их чистотой и бескомпромиссной верой во все самое лучшее», — похвасталась Полина.

Поклонники поздравили артистку. Многие также удивились тому, как свежо выглядит 33-летняя певица:

«Очень рад, что в нашей команде появилась такая изящная, грациозная Багира», «Ого! Шикарная», «На лицо твое не наглядеться, в нем любовь и нежность, красота», «Без макияжа прям девочка», «Эти «казаки» прошли огонь и воду», — прокомментировали пост подписчики.

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