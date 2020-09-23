Дорого-богато: Горбань голышом окуналась в джакузи, показав роскошные апартаменты

Маша Горбань не перестает радовать фанатов пикантными фото с Мальдив. Девушка уже показывала в микроблоге виллу, на которой отдыхает как в бикини, так и топлес. На этот раз артистка раздразнила аудиторию соблазнительными снимками, голышом окунувшись в джакузи.

Девушка удобно улеглась в воде, укрыв все самое интересное пышной белоснежной пеной. Горбань вытянула длинные ноги, похваставшись соблазнительными изгибами звездного тела. Обнаженная девушка вставила в волосы крупный цветок. Артистка положила одну руку на голые бедра, а другую вытянула в сторону. На фото Мария томно осматривает свои владения. Знаменитость подписала публикацию строчками из известной песни:

«Здесь так красиво, я перестаю дышать…»

Фанаты остались в восторге от откровенной фотографии.

«Богиня», «Какая прелесть», «Кайф», «Самая красивая актриса!» — написали в комментариях поклонники.

Некоторые посчитали, что экранная «жена» Нагиева показала мало прекрасного тела, да и фото могло быть погорячее. По пышному бюсту актрисы явно соскучились:

«А пена-то лишняя, однако», «Плескаться в такой ванной одной — преступление», — возмутились подписчики.



Другие же не увидели ничего пошлого в снимке, и поддержали отдыхающую:

«Лично я в каждой публикации Марии вижу счастливого человека, который живет в гармонии с собой, и это чувствуется через фото!»

Также Горбань поделилась видео своих спа-процедур, показав красивые ножки в кадре:

Этим звезда сериала «Кухня» вызвала зависть у аудитории:

«Ну зачем вы так с нами», «Лопну от зависти, нам такое пока не светит», — грустно заметили те, кому не удалось слетать в отпуск этой осенью.

К слову, у актрисы подрастает дочка, но это никак не мешает Горбань публиковать пикантные кадры.