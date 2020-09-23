«Не лучший любовник»: Шерон Стоун рассказала о своих отношениях с Робертом Де Ниро

Исполнительница главной роли в сериале «Основной инстинкт» объяснила, почему ей не нравились поцелуи оскароносного актера.

62-летняя Шэрон Стоун поделилась воспоминаниями о сотрудничестве с 77-летним Робертом Де Ниро. Актриса рассекретила отношения с коллегой во время съемочного процесса в эфире шоу Watch What Happens Live.

Напомним, что знаменитости сыграли вместе в фильме Мартина Скорсезе «Казино». Кинокартина вышла на экраны в далеком 1995 году. Однако только недавно Стоун призналась, что не совсем была удовлетворена сценами с обладателем премии «Золотой глобус».

Исполнительница роли Джинджер Маккены в гангстерской кинокартине итальянского режиссера первоначально была рада оказаться в кадре с Де Ниро. Но, как призналась актриса, она не думала, что поцелуи голливудского мачо окажутся такими плохими.

«Он был явно не на высоте, когда мы целовались. Не лучший любовник», — заявила Стоун на американском ток-шоу.

Шерон Стоун добавила, что была готова терпеть что угодно, потому что буквально боготворила Роберта Де Ниро:

«Я была безумно влюблена в него как актриса».

Стоит отметить, что в личной жизни актрису тоже не балуют поцелуями и романтическими свиданиями. Ранее Стоун заявила, что разочаровалась в сайтах знакомств. Хотя поклонников у бывшей модели даже в 62 года не мало. Почти под каждым постом в личном профиле знаменитость получает такие комплименты: