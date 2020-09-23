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«Александр Сергеевич»: Анастасия Стоцкая напомнила пользователям, кто истинный отец ее сына

Мальчик удивительным образом похож на поп-короля Филиппа Киркорова в детстве.

«Александр Сергеевич»: Анастасия Стоцкая напомнила пользователям, кто истинный отец ее сына
Стоцкая намекнула, кто отец ее сына/http://globallookpress.com/

Певица и актриса Анастасия Стоцкая в Instagram поделилась снимком со своим сыном Сашей. Мальчику в этом году исполнилось девять лет. «Александр СЕРГЕЕВИЧ», — подписала она кадр с наследником и намекнула, кто является отцом мальчика.

«И все равно он очень похож на Филиппа Киркорова», «Красивый, милый и очень сладкий мальчик», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сын Анастасии Стоцкой удивительным образом похож на музыканта Филиппа Киркорова, с которым у нее ранее был роман. Ранее поп-король размещал в соцсетях свой детский снимок. У них с Сашей Абгаряном практически одно лицо.

Добавим, что официально отцом ребенка Стоцкой является бизнесмен Сергей Абгарян. Мужчина уже много лет занимается ресторанным бизнесом. У пары также есть совместная дочь Вера. Ей в мае нынешнего года исполнилось три годика. Стоцкая и Абгарян, как известно, без ума от своих наследников.

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