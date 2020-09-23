Стильные герцоги: Меган и Гарри появились в эфире американского ТВ

Меган Маркл и принц Гарри выступили на телевидении. Это случилось впервые после отказа от королевских обязанностей. Видеоролик в эфире телеканала АВС был связан с включением пары в список самых влиятельных людей по версии Time. К слову, там они записаны только по именам — Меган и Гарри.

Для съемок супруги выбрали деловой стиль. Гарри остановил выбор на темно-сером костюме и белой рубашке. Меган нарядилась под стать мужу: блуза с рукавами ¾ шоколадного оттенка и укороченные черные брюки. Образ дополнила такого же цвета туфлями на шпильке. Локоны оставила распущенными.

К слову, видеоролик был снят на территории нового особняка герцогов Сассекских в Санта-Барбаре. А Меган и Гарри говорили о предстоящих выборах президента США, а также поблагодарили медиков, которые борются с коронавирусом.

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Предыдущее появление пары на публике состоялось еще в начале сентября. Тогда принц Гарри и Меган Маркл провели благотворительную акцию: высадили любимые цветы принцессы Дианы в одном из детских садов Лос-Анджелеса.