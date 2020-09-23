Гоген Солнцев признался, что на грани развода с пожилой женой из-за семинаров колдуна Бесова

Как отметил фрик, его любимая женщина оказалась в самой настоящей секте.

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что у него возникли серьезные проблемы с пожилой женой Екатериной Терешкович. Дело в том, что пожилая дама записалась на секс-тренинги. При этом сейчас выясняется, что она посещает обычную секту. Женщина ходит на семинары колдуна Артема Бесова.

По словам Солнцева, Терешкович на каждом шагу расхваливает мужчину. Якобы после его семинаров у нее наступает просветление. При этом Гоген заметил, что жена стала совершенно неуправляемой.

«Мне многие говорили, что Бесова называют убийцей. Все трещат о том, что пять лет назад он довел до самоубийства свою жену – финалистку «Битвы экстрасенсов» Илону Новоселову. А теперь взялся за мою Катюху». Гоген Солнцев

Добавим, что Гоген Солнцев уже связался с представителями загадочного колдуна. Как он заметил, если мужчина продолжит в том же духе, то без суда в этой истории не обойтись, сообщает «Собеседник».

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович счастливы в браке уже несколько лет. При этом у них очень большая разница в возрасте. Фрик уже не раз выпутывал жену из разных непонятных ситуаций, в которые она влезает.