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«День будет волшебным»: дети Дмитрия Маликова поделились утренним снимком в пижамах

Очаровательная Стефания без макияжа запечатлелась рядом с братиком Марком.

«День будет волшебным»: дети Дмитрия Маликова поделились утренним снимком в пижамах
Стефания и Дмитрий Маликовы. Фото Global look press.

20-летняя дочь Дмитрия Маликова Стефания порадовала своих подписчиков свежим снимком с маленьким братом Марком. Девушка запечатлелась с двухлетним малышом прямо в постели с соответствующим внешним видом – в пижамах.

«Если день начинается так, значит он точно будет волшебным», — подписала фото блондинка.

Наследница известного музыканта примерила нюдовый наряд в слегка заметную полоску из шелковой ткани, а мальчик – белый с изображением машинок. Народный артист рассказывал, что ребенок питает страсть к большим автомобилям и даже мечтает связать свою дальнейшую жизнь с подобной техникой. Между тем, Марк занимается танцами и в скором времени его родители планируют отдать на хоккей или футбол.

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