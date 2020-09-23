«Обществу нужна демонстрация исподнего»: Лоза высказался о съемках документальных фильмов

Журналист Роман Супер заявил, что готовится выпустить документально-анимационный фильм о писателе Эдуарде Успенском под названием «Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве». Заглавие и постер к будущей картине намекают о том, что зрителям будет рассказано не только о том, как литератор создавал Чебурашку и кота Матроскина, но и о его личной жизни, в которой было немало скандалов. Напомним, что даже дочь писателя заверяет, что дома он был настоящим тираном.

Teleprogramma.pro обратилась к ряду известных спикеров с вопросом: уместно ли раскапывать и показывать зрителям нелицеприятные факты о жизни уже умершего человека. Известный комментатор скандалов, 66-летний музыкант Юрий Лоза ответил, что сейчас в журналистике ничего не делается без выворачивания грязного белья. По мнению композитора, просто хороший документальный фильм о человеке не вызовет ажиотажа, поэтому авторы старательно показывают зрителям скандалы — ведь проект без «перчинки» просто останется незамеченным.

«А Успенского мы же любим за персонажей, которые сопровождают нас всю жизнь, а не за то, что он был таким или другим. Меня совершенно не интересует его личная жизнь, но обществу нужна демонстрация исподнего», — сказал Юрий Лоза.

Музыкант поделился, что сам нередко становится жертвой этой ситуации, когда журналисты звонят ему за комментарием, а потом превращают его нейтральные слова в громкий заголовок. По мнению артиста, прессе не интересен его реальный ответ — ей нужен лишь скандал.