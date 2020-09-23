Елена Мольченко сделала аборт от Анатолия Лобоцкого, который увлекся Натальей Гундаревой

Как отметила актриса, в какой-то момент жених на нее просто наплевал.

Актриса Елена Мольченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем романе с актером Анатолием Лобоцким. В какой-то момент она сделала от звезды аборт. У актрисы нет детей.

«У меня нет материнского инстинкта. Девочки, которые долго играют в куклы, не хотят иметь детей. Я до шестого класса играла в куклы. Не чувствую внутри, что хочу ребенка. Я забеременела от Лобоцкого. Поставила его в известность и пошла в больницу. Это было мое решение сделать аборт. Я ни разу не пожалела, что решилась на такой шаг». Елена Мольченко

Как сказала Мольченко, вскоре жених, которого она, кстати, увела из семьи, увлекся актрисой Натальей Гундаревой. «Нас зачислили в труппу театра Маяковского. Его ввели в спектакль на главную роль в паре с Наташей Гундаревой. И он просто на меня наплевал. Он увлекся творчеством с Гундаревой. Анатолий стал небрежно ко мне относиться. Он не видел меня на горизонте. Я поняла, что это конец наших отношений», — сказала она.

Елена Мольченко прославилась по роли в сериале «Простые истины». В картине она сыграла принципиального завуча.