«Пугачева по натуре очень грубая»: соседка Примадонны рассказала о гулянках в особняке звезды

Соседка певицы Аллы Пугачевой по ее дому в селе Малые Бережки, в котором Примадонна проживала до переезда в деревню Грязь в замок мужа юмориста Максима Галкина, рассказала о скверном характере Примадонны.

«Пугачева по натуре очень грубая. Это на камеру она может строить из себя приличную, а на самом деле она не такая. Оскорбляла даже нас несколько раз». Жительница села Малые Бережки

Как отметила жительница Малых Бережков, Примадонна устраивала гулянки со своими друзьями в своем коттедже. Однажды соседка решила посмотреть, что творится за высоким забором. Примадонна ее заметила и закричала: «Мои соседи – дураки и пьяницы!»

По словам женщины, единственное за что Примадонну можно благодарить – асфальт, который она положила в селе. При этом соседка понимает, что старалась Примадонна прежде всего для себя и своих друзей, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Алла Пугачева отписала особняк в Малых Бережках внуку Никите Преснякову. Кстати, много лет назад звезда снимала в этом доме одну из своих «Рождественских встреч».