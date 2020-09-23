«Тетки без комплексов»: Яковлева предстала на пляже в купальнике без прикрас в окружении подруг

Актриса, которой уже 59 лет, уже не раз поражала публику внешним видом.

На фанатской страничке в Instagram 59-летней актрисы Елены Яковлевой появилась красивая фотография звезды сериала «Каменская» без прикрас на пляже. Скорее всего, в тот момент она находилась на отдыхе в Краснодарском крае со своими подружками. «На отдыхе», — кратко подписан снимок.

«Тетки без комплексов», «Какие дамы пропадают», «Прекрасно выглядит. Солнце, море, воздух», «Какие молодцы, женщины. Обожаем Елену Яковлеву», «Загорать в Сочи сейчас можно, а вот купаются уже только смелые», — отметили в комментариях многочисленные пользователи и фанаты Елены Яковлевой.

Ранее актриса отмечала, что посещает специалистов, чтобы всегда быть в форме. При этом она говорила, что всегда особое внимание уделяет своей стрижке. Это, по ее мнению, основной успех, чтобы выглядеть моложе своих лет.

Как отмечали поклонники, Елена Яковлева не выглядит на 59 лет. Звезда находится в прекрасной форме.