«Будущая звезда гимнастики!»: дочь Тимати впечатлила поклонников папы акробатическим сальто

Дочь музыканта Тимати и модели Алены Шишковой давно занимается балетом и радует своих фанатов танцевальными постановками. Недавно ее бабушка Симона Юнусова опубликовала на своей странице в Сети очередной спортивный трюк, которому научилась малышка.

На видео Алиса Тимуровна выполняет переворот назад на руках из положения «мостик».

«Действительно красиво получилось!», — написала бабушка Алисы под видео.

Подписчики семьи 36-летнего Тимати тоже заметили акробатический талант девочки:

«Будущая звезда гимнастики!», «Какая же она гибкая! Очень ровно и красиво», «Очень красиво!», «Виден результат работы!!! Молодец Алиса!», «Умничка, не перестаю восхищаться этой девочкой».

Стоит отметить, что маленькая наследница знаменитого папы уже разбирается не только в спорте, но и в моде. На тренировку она надела черный спортивный топ с ярко-зелеными вставками и велосипедки. Дополнила образ каскадом хвостиков на голове.

Напомним, что Алиса Юнусова появилась в палате одной из клиник Доминиканской Республики 19 марта 2014 года. В основном воспитанием девочки занимается ее бабушка, 60-летняя Симона Юнусова. Она часто выкладывает видео и фото с занятий Алисы по учебе и спорту.