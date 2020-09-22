Снялась без белья: невестка Орбакайте в «голом» платье сверкнула изящными бедрами

Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков минувшим летом отпраздновал третью годовщину со дня свадьбы. Рыжеволосый музыкант счастлив с молодой девушкой Аленой Красновой. 23-летняя модель была его соседкой по даче. Когда парень вернулся из Нью-Йорка, где жил долгое время, между ними завязались отношения. Выбор певца поддержали члены его семьи. Пара бывает в гостях, как у мамы Никиты, так и отца, а минувшим летом они неоднократно навещали бабушку музыканта, Аллу Пугачеву.

больше по теме Невестка Орбакайте в платье из розового шелка отметилась на свадьбе с внуком Пугачевой Никита Пресняков и Алена Краснова стали гостями на бракосочетании своих друзей. Музыкант не отходил от своей красавицы-жены.

Невестка Орбакайте обладает утонченным чувством стиля. Девушка часто участвует в фотосессиях, но редко позволяет себе обнажаться на камеру. После отдыха в Сочи, где она представала в бикини, лишь на днях она решилась на смелый образ. Алена опубликовала видео с новой съемки. Она позировала в черном шелковом платье-сорочке, которое облегало ее фигуру. «Голый» наряд позволил ей обнажить красивую спину, изящные бедра и тонкие щиколотки. Девушка приняла секси-позу, обнимая свои коленки.

Волосы блондинки были собраны в небрежный пучок, а природная красота подчеркнула нежным макияжем в розовых оттенках. Платье на тонких бретельках не оставило простора для фантазии и не скрывало, что Краснова не надела нижнее белье. Провела фотосессию жены Никиты фотограф Софья Светлова. Она призналась, что девушка и вдохновила ее на такую откровенную работу. Поклонники восхитились красотой девушки. Многие считают, что сыну Орбакайте очень повезло.