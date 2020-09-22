«Идка, с кем еще можно бухнуть?»: Наташа Королева без макияжа встретилась с подругой в кафе

Наташа Королева еще недавно демонстрировала идиллию, когда отмечала годовщину со дня свадьбы с Сергеем Глушко. Певица закатила вечеринку по такому случаю. А осенью неожиданно Тарзан признался, что изменял жене. Он отметил, что стал жертвой мошенниц. Дело в том, что артистка по возвращении домой обнаружила пропажу крупной суммы денег. Одной из девушек, которая оказалась любовницей танцора, была актриса Анастасия Шульженко.

Пока неизвестно, как произошедшая история отразилась на отношениях самих супругов. Они предпочитают хранить молчание. Но 22 сентября Королева впервые вышла в свет после неприятного инцидента. Она встретилась в центре Москвы с Идой Достман. Они заглянули в кафе. Певица предстала без макияжа. Ее волосы были уложены в мелкую волну. 47-летняя звезда облачилась в свитшот пудрового цвета.

«Идка, с кем еще можно бухнуть, посидеть и телкински перетереть весь тот *****. Ну ладно. Мы сидим в центре Москвы, всем привет!» — сказала Наташа на камеру.

Потом она спела душевную песню, ну а начала свою трапезу артистка со вкусного ягодного десерта. «Лучшая диета от любого стресса — сожрать побольше сладкого, вкусного десерта», — иронично произнесла певица, уплетая лакомство. Достман к ней присоединилась. Королева старалась не унывать, но поклонники услышали в ее голосе нотки грусти. Где в этот момент находился Тарзан, неизвестно. По всей видимости, подруги увиделись, чтобы обсудить его измены и решить, что делать дальше.