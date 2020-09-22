Навка в стеганой рубашке и песочном тренче, как у Утяшевой, отметилась на мюзикле

Татьяна Навка этим летом путешествовала по России, а потом улетела в теплые края с семьей. Фигуристка стала реже выходить на связь в соцсети, а ее наряды стали преимущественно свободного кроя, что спровоцировало слухи о беременности. Спортсменке пришлось развеять домыслы общественности. Недавно она вернулась в Москву. Жена Дмитрия Пескова приступила к работе в шоу «Ледниковый период», а в свободное время она с радостью выходит в свет и встречается с друзьями.

Так, 21 сентября в столице прошел показ мюзикла «Дон Жуан. Нерассказанная история». Первыми увидеть музыкальную постановку захотели многие звезды, среди которых были замечены Анастасия Стоцкая, Анна Семенович, Анастасия Гребенкина, Ирина Безрукова и другие известные персоны. Многие поделились снимками с мероприятия.

Увиделась с подругами и Навка. Она на этот раз облачилась в стильный осенний лук. Фигуристка предпочла платью кожаные брюки темно-шоколадного цвета с поясом и стеганую белую рубашку. Поверх она накинула тренч песочного цвета, а замшевые лодочки дополнили аутфит. К слову, тренчи не теряют популярности, а оттенок песка давно полюбился модницам. На днях в похожем наряде отметилась Ляйсан Утяшева.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Татьяна. Многие отметили, что она похорошела за лето. Другие обратили внимание, что 45-летняя звезда льда заметно постройнела. Для портала Teleprogramma.pro оценила ее лук имиджмейкер и стилист Лариса Тимиряева.

«В данном образе Татьяна пошла по пути француженок, которые подчеркивают свою женственность на контрасте с мужским стилем в одежде: рубашка, брюки с ремнем, тренч — отдавая предпочтение классике и качеству. Все минималистично, лаконично и презентабельно. Спокойное цветовое комбинирование очень идет Татьяне и гармонично сочетается с золотым оттенком волос и золотом в украшениях. Несмотря на сдержанность, в образе присутствует ультрамодная вещица — стеганная рубашка. Стежка наступившей осенью достигли самого пика в своей популярности. Так что Татьяна выглядит как настоящая француженка», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.