Две малышки: Екатерина Стриженова опубликовала детское фото со старшей сестрой

На личной страничке микроблога 52-летняя Екатерина Стриженова поделилась редким архивным черно-белым снимком из семейного альбома. На фото будущая телеведущая запечатлена вместе со своей старшей сестрой Викторией.

больше по теме С мамой в саду: Джанабаева поделилась редкими кадрами с младшим сыном Лукой от Меладзе

Перед объективом фотокамеры маленькая Катя и ее сестра сидят рядышком с большими бантами на головах. Судя по всему, на момент, когда был сделан снимок, Екатерина Стриженова еще ходила в детский садик, а Виктория — едва пошла в школу. На девочках — похожие темные платья с белыми рукавчиками и ажурные воротники.

Журналистка подписала фото нежным признанием, выражая любовь не только к сестре, но и к родителям:

«Всегда считала, что мне повезло с сестрой… Сейчас понимаю, что это заслуга родителей — сделать так, чтобы дети всегда были на связи, чувствовали ответственность друг за друга, делили радость и поддерживали в трудную минуту!».

Поводом для публикации такого личного кадра стал праздник — день рождения старшей сестры ведущей.

«Сестра, с днем рождения! Люблю…» — обратилась к Виктории знаменитость.



В комментариях подписчики присоединились к поздравлению, и добавили от себя множество теплых пожеланий. Многие заметили сходство Стриженовой в детстве с ее внуком — двухлетним Петей.

«Внук так на вас похож на этой фотографии. Только он светленький», «Катенька, а внук-то на Вас похож, надо же!» «Ой, ваш внучок Петруша — копия Вы», — написали особо внимательные поклонники.



Фанатов растрогал детский снимок сестер: