И снова о муже Меган Маркл: Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали официальное заявление

Поздравления принца Гарри от членов королевский семьи неожиданно испортили ему настроение. Все дело в том, что на всех публикациях в Instagram герцог Сассекский был без Меган Маркл. Такого поворота он не ожидал. Да и поклонники пары начали переживать. Больше всего их задел снимок герцогов Кембриджских, на котором были Кейт, Уильям и Гарри. Это при том, что фото было сделано в 2017 году, незадолго до того момента, как Гарри сделал предложение Меган. Теперь же Кейт Миддлтон и принц Уильям уверяют, никого обидеть они не хотели.

Как сообщает Daily Express, в Кенсингтонском дворце заявили, что такое фото было выбрано для поздравления Гарри, потому что оно просто красивое. А люди придали этому слишком много значимости.

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Гарри отметил свое 36-летие 15 сентября и, как выяснилось накануне, в этот же день поговорил с Уильямом. Похоже, что братья нашли общий язык, а долгая разлука и размолвка только пошла им на пользу.