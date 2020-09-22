«Еще тепленько»: Юлия Паршута в красном бикини раззадорила фанатов прелестями фигуры

Певица Юлия Паршута в Instagram поделилась свежей видеозаписью. На кадрах можно увидеть, как она прекрасно освоила вейксерфинг. Звезда вполне уверенно держится на доске. Ко всему прочему, артистка примерила красивое красное бикини, раззадорив фанатов прелестями фигуры. Исполнительница, которой 32 года, находится просто в потрясающей форме. У нее нет ни грамма лишнего веса.

«Еще тепленько», — подписала она кадр. Отметим, что поп-дива сейчас находится в Сочи на отдыхе.

«Классно!! Продолжайте нас радовать», «Юля, вы очень привлекательны», — отметили в комментариях пользователи.

К слову, вейксерфинг – это разновидность катания за катером-буксировщиком. Является «домашней» симуляцией классического серфинга. С одного бока катер-буксировщик грузится балластом — это позволяет ему делать одну большую волну с одного борта.

Добавим, что Юлия Паршута стала известна благодаря проекту «Фабрика звезд». Также она в свое время выступала в группе «Инь-Ян». Исполнительница не любит распространяться о личной жизни, хотя в разное время ей приписывали громкие романы.