Симоньян в силуэтном платье предстала в обнимку с Хмельницкой на семейном празднике

Журналистка поддерживает теплые отношения с бывшей возлюбленной своего мужа. Она появилась на вечеринке, которую организовала старшая дочка режиссера. Саша с размахом отметила 26-летие.

Маргарита Симоньян уже восемь лет живет в гражданском браке с Тиграном Кеосаяном. Недавно она пояснила, что намеренно не оформляет отношения, так как не хочет иметь никаких обязательств. При этом журналистка родила избраннику дочерей Марьяну и Маро, а также сына Баграта. Примечательно, что она дружит с бывшей возлюбленной Тиграна Аленой Хмельницкой. Девушки очень тепло общаются и бывают на праздниках друг у друга.

Накануне свое 26-летие отметила старшая дочка Кеосаяна и Хмельницкой — Александра. Девушка растет красавицей и уже проявила себя как певица. Она устроила вечеринку, на которой сама пела для гостей. Именинница предстала в белоснежном платье-бюстье с черным поясом-баской. Она зачесала назад волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Мама была рядом с ней, танцевала и подпевала. Алена выбрала шелковое платье с перьями нежно-розового оттенка.

Появилась на семейном празднике и Симоньян. Она облачилась в силуэтное синее платье с декольте, дополнив образ сверкающим джемпером. Журналистка позировала в обнимку с Хмельницкой для фото.

«Отмечали вчера день рождения Саши, дочки Тиграна и Алены. Ничего не видно, но настроение понятное», — похвасталась она.

Поклонники в очередной раз восхитились мудростью двух женщин и одарили их комплиментами:

«Высокие отношения. Без иронии», «Ну девочки — вы образец мудрости и красоты!», «Неужели так возможно?!», «Видно Маргарита, что вы все правильно делаете», «Всем пример человеческих отношений! И дети счастливы, и родители!» — прокомментировали пост подписчики.

Кульминацией вечера стал праздничный торт, который выкатили на сцену. Дочка Тиграна с радостью задула свечи и загадала желание. Весь вечер она веселилась в компании близких.