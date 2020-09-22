«Что я делаю со своей жизнью?»: повзрослевший сын Заворотнюк записал домашнее видео

Майкл Заворотнюк после молчания стал выходить на связь в соцсети и делиться сокровенным.

Анастасия Заворотнюк уже год находится под присмотром врачей. Первое время ходили тревожные слухи о ее состоянии — якобы актриса борется с раком. Ее поддерживает муж Петр Чернышев. Приехали в Россию из США и старшие дети «прекрасной няни» от первого брака: дочка Анна и сын Майкл. Девушка поселилась дома у мамы и отчима, пока в ее квартире идет ремонт. Она стала делиться новостями и рассказывать о себе в соцсети, а вот ее брат до недавнего времени хранил молчание.

20-летний Майкл изучает право в МГИМО, но хочет стать актером. Он очень тепло общается со своей сестрой. В день рождения они обмениваются комплиментами, а порой и встречаются, чтобы поболтать. На этот раз сын актрисы записал несколько домашних видео. Он показал, как виртуозно играет на гитаре. Сначала наследник Заворотнюк предстал в очках. Он стал перебирать струны пальцами, наигрывая музыку.

«Немного джаза в твою ленту», — заявил парень.

Потом он предстал уже с распущенными волосами. Майкл решил поэкспериментировать. «Это будет самое тупое видео из всех, что я делал, а я делал много тупых видео. Что я делаю со своей жизнью?» — с иронией сказал он.

«Столетиями величайшие умы человечества, ученые, философы задавались вопросом можно ли сыграть дабстеп на гитаре. Наверное нет ничего невозможного, но ответ скорее нет, чем да», — подписал пост сын звезды.

Поклонники оценили не только талант наследника Анастасии Заворотнюк, но и его внешность. Многие заявили, что он вырос красавцем и копией своей мамы: