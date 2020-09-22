Анна Бузова на фоне слухов о расставании сестры с женихом-блогером похвасталась своим счастьем с бойфрендом

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой — Анна — в Instagram похвасталась своим семейным счастьем. Она опубликовала видеозапись отдыха в Турции с любимым человеком. На кадрах Анна Бузова буквально светится от счастья. При этом известно, что у ее родной сестры сейчас наоборот, очень тяжелый период в жизни. Она, по слухам, разругалась со своим женихом блогером Давидом Манукяном.

«Мы с вами пропустили все стадии моего послеотпускного периода. Шок от возвращения, работа в тройном размере, дабы отработать все, что пропустила. На седьмой день — ощущение будто не отдыхали вовсе. Сюда же можно добавить смытие загара (возвращение Белоснежки) и вот она — последняя стадия — нахлынувшие воспоминания. И как раз – разблокировка. Все срослось». Анна Бузова

«Анечка, с возвращением. Мы скучали по вашим постам», «Прекрасно выглядите. Счастья вам с любимым человеком. А что случилось у Оли?!» «Хорошей вам трудовой недели», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна Бузова не так давно помирилась со своей сестрой, с которой они не общались почти год. Она поддерживает родственницу, которая принимает участие в шоу «Ледниковый период».