«Добро пожаловать в новый год»: обнаженная по пояс Кастерова прикрылась журналом в день 36-летия

Телеведущая Анна Кастерова в Instagram поделилась достаточно откровенным кадром. На фотографии она запечатлена обнаженной по пояс. При этом жена хоккеиста команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина прикрылась журналом. Отметим, что 21 сентября Анне Кастеровой исполнилось 36 лет.

«Добро пожаловать в новый год», — поздравила она саму себя с праздником.

«Хорошего вам настроения. Радости и удачи. С днем рождения!» «Анна, вы очень крутая. Всего вам самого наилучшего», «Анна, бесподобно выглядите», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Анны Кастеровой и Евгения Малкина есть общий сын Никита. В этом году мальчику исполнилось четыре годика. Кстати, свой день рождения звезда вместе с мужем отмечала в одном из ресторанов столицы. Сейчас семейство находится в Москве. Команда Малкина вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли на одном из ранних этапов.