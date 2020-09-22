«Наслаждаюсь водными процедурами»: Бочкарева похвасталась роскошной грудью в купальнике

Звезда сериала «Счастливы вместе» не побоялась показать свои формы на выходе из бассейна.

Актриса Наталья Бочкарева в Instagram похвасталась своей фигурой и роскошной грудью. Она рассказала, что с недавних пор снова стала посещать занятия в своем любимом фитнес-клубе. На фотографии звезда сериала «Счастливы вместе» запечатлена на выходе из бассейна. На ней красивый ярко-красный купальник с весьма откровенной зоной декольте.

«Сегодня я не таскаю железо, не приседаю и даже не качаю пресс. Сегодня я просто наслаждаюсь водными процедурами в любимом бассейне».

Наталья Бочкарева

«Фигура – мегазачет. Фитнес-клуб в данном случае, если я правильно понимаю, необходим для поддержания вашей идеальной спортивной формы», «Вау, горячая какая. Просто «Феррари», «Да, офигенный купальник! Хозяйка тоже хороша! Желаем вам, Наташа, всегда быть такой же красивой», — отреагировали в комментариях пользователи.

Напомним, что в сериале «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева исполнила роль Даши Букиной, которая и принесла ей известность на всю страну. Актриса является учредителем и директором школы-студии «Натальи Бочкаревой». В прошлом году она угодила в неприятную историю, связанную с наркотиками. Этот инцидент долго обсуждался в мире шоу-бизнеса.