Сразу в двух образах: Рудковская облачилась в строгий смокинг и примерила романтическое платье

Музыкальный продюсер попросила поклонников помочь ей с выбором лучшего аутфита для вечера.

Яна Рудковская — любительница брендовых нарядов. Этот раз не стал исключением: светская львица оказалась перед выбором, какой из стильных луков надеть для вечера. Звезда попросила своих подписчиков выбрать лучший образ вечера.

Первый аутфит Рудковской — строгий смокинг для ужина. Музыкальный продюсер облачилась в черный костюм, состоящий из приталенного пиджака, черной рубашки и расклешенных брюк. На ногах знаменитости — классические черные лодочки. В качестве аксессуара Рудковская выбрала глянцевый клатч известного бренда.

Для коктейля знаменитость подобрала яркое платье длины макси. Рудковская сделала акцент на талии с помощью контрастного пояса. Несмотря на то что платье продюсера закрытое, его фасон подчеркивает особенности фигуры светской львицы. Рудковская дополнила образ укороченным жакетом в тон разноцветного платья, а также маленькой сумочкой с цветочным принтом. На руке знаменитости — крупные золотые часы с круглым циферблатом. Во втором луке Рудковская отдала предпочтение открытым босоножкам нейтрального цвета.

На лице продюсера — нежный макияж с акцентом на глаза. Светлые волосы Рудковской уложены мягкими волнами.

Многие подписчики отдали свой голос первому образу Яны:

«Какая же вы красивая и яркая женщина! Думаю, брючный костюм очень гармоничен. Я за вас в нем!», «Смокинг!», «Яна, вам очень идут брючные костюмы, надевайте их почаще», «Конечно смокинг! Он вам очень идет», — поддержали Рудковскую поклонники.



Однако, не всем брючный аутфит продюсера пришелся по душе: