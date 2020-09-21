«Бомбезно!»: Эмма Малинина в тунике поверх лазурного бикини сверкнула роскошной фигурой

Жена Александра Малинина — Эмма — поделилась снимком с пляжа. 58-летняя знаменитость сфотографировалась в одном бикини и просвечивающей тунике, представ в компании именитого артиста.

Для пляжной прогулки Эмма Малинина выбрала белую тунику и голубое бикини. Несмотря на элегантный возраст, знаменитость остается в отличной форме и гордо демонстрирует подписчикам стройные подтянутые ноги. На фото Малинина нежно обнимает своего мужа, встав на цыпочки. Пока певец загадочно смотрит вдаль, взгляд его жены игриво устремлен в камеру. Рука музыканта лежит на тонкой талии возлюбленной.

Изящные формы Эммы отлично проглядывают под белой одеждой: возраст для Малининой — не помеха носить раздельное бикини.

Знаменитый певец надел рубашку в тон купальника своей жены. Пара без смущения позирует перед камерой и всем своим видом показывает: с годами любовь становится только крепче и горячее.