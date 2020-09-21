Шоу, танцы и особенный торт: Глюк’oZa устроила пышный праздник по случаю 9-летия дочери

Свой день рождения малышка отпраздновала еще две недели назад. Звездная мама заметно задержалась с праздником для именинницы.

Наталья Ионова-Чистякова, также известная как Глюк’oZa, недавно отпраздновала четырнадцатую годовщину со дня свадьбы с бизнесменом Александром Чистяковым. У пары подрастают дочери Лидия и Вера. Старшей из них уже 13 лет. Она не только перекрасила волосы в розовый цвет, но и уже делает первые шаги к славе. Девочка недавно выпустила новую песню. А вот младшую наследницу артистка показывает не часто. 8 сентября ей исполнилось девять лет, но вечеринку по этому поводу родители устроили для именинницы только спустя две недели.

Глюк’oZa поделилась трогательными кадрами с праздника. У нее дома собралось много маленьких гостей. Их развлекали аниматоры, которые устроили шоу под названием «Тесла». Они создавали молнии и помогали управляться светящимися палочками. Также приглашенные артисты облачились в разные плюшевые костюмы и научили всех создавать слаймы.

Певица предстала в черным джинсах скинни и лимонном лонгсливе. На ее груди красовался полицейский жетон, как и у именинницы. Вера выбрала черный жакет, брюки слим и топ. В разгар праздника Глюк’oZa спела свой хит «Танцевач», а кульминацией вечера стал торт, который был оформлен в стиле кино. К слову, специально для именинницы в кэнди-баре были предложены кексы и пирожные без глютена, лактозы и сахара так как у девочки на некоторые из этих ингредиентов аллергия.