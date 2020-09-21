Словно поправилась: Каменских в джинсах с разрезами от бедра устроила зажигательные танцы

Настя Каменских уже больше года живет в браке с рэпером Потапом. Они перестали выступать в дуэте, но поддерживают друг друга как супруги. Более того, привлекательная брюнетка продолжает дразнить поклонников пикантными фото. Она то дерзко одевается, то обнажается на камеру. Несколько лет назад девушка похудела. Она старается следить за формой, поэтому полюбила бегать по утрам, а также стала заниматься йогой, но модельных параметров так и не достигла.

Долгое время Настю подозревали в беременности. Певица демонстрировала пышные бедра, а вот область живота чаще всего скрывала. Вот и новый образ артистки вызвал много вопросов у поклонников. Она устроила зажигательные танцы на улице в белой майке, джинсах клеш с высокой талией и разрезами от бедра. Поверх Каменских накинула лимонную рубашку. Она активно двигалась в такт музыке, а наряд облегал ее фигуру и демонстрировал изящные щиколотки.

«Классно, когда вы с командой на одной волне», — заявила звезда.

Поклонники были обескуражены. Одни раскритиковали ее образ, а другие снова заподозрили, что жена Потапа ждет ребенка:

«А зачем каждый раз язык показывать?», «Веселые штаны!», «Не могу понять и разобраться, Настя беременная или нет?!», «Что за бомж стиль?», «Настя поправилась или беременная, прям живот уже», «Мне одной кажется, что животик появился?» — стали комментировать пост подписчики.

Напомним, что у Каменских нет детей, а вот у Потапа подрастает сын от первого брака.