«Папин цветочек»: младшая дочь Ивана Урганта отмечает день рождения

Младшая дочь Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе отмечает день рождения. Валерии исполнилось пять лет. Телеведущий опубликовал ее фото в своем Instagram и сопроводил эмодзи в виде сердца. Подписчики присоединились к поздравлениям.

«Папин цветочек. Папина дочка», — прокомментировали пользователи Сети.

Кстати, девочку назвали Валерией в честь мамы Ивана. Она не дожила до ее рождения несколько месяцев.

больше по теме Beastie girls: Иван Ургант показал фото своей жены и дочерей Телеведущий состоит в браке с Натальей Кикнадзе уже 13 лет.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе воспитывают совместную старшую дочь Нину и двоих детей Натальи от первого брака. В браке они уже более 12 лет, однако знакомы еще со школы.