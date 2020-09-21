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«Папин цветочек»: младшая дочь Ивана Урганта отмечает день рождения

Валерии исполнилось пять лет.

«Папин цветочек»: младшая дочь Ивана Урганта отмечает день рождения
Иван Ургант. Фото: instagram.com/urgantcom

Младшая дочь Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе отмечает день рождения. Валерии исполнилось пять лет. Телеведущий опубликовал ее фото в своем Instagram и сопроводил эмодзи в виде сердца. Подписчики присоединились к поздравлениям.

«Папин цветочек. Папина дочка», — прокомментировали пользователи Сети.

Кстати, девочку назвали Валерией в честь мамы Ивана. Она не дожила до ее рождения несколько месяцев.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе воспитывают совместную старшую дочь Нину и двоих детей Натальи от первого брака. В браке они уже более 12 лет, однако знакомы еще со школы.

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