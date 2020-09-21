Развод и девичья фамилия: звезда «Дома-2» Анна Левченко-Блюменкранц попала в больницу

Произошло это после ссоры с мужем — еще одним участником телепроекта Валерием Блюменкранцем.

Звезда «Дома-2» Анна Левченко-Блюменкранц попала в больницу. До этого она в компании мужа Валерия веселилась на свадьбе Ильи Яббарова и Насти Голд, а позже опубликовала на странице в Instagram свое свадебное фото, под которым оставила недвусмысленную подпись.

«Спасибо за все хорошее, что у нас было, спасибо за опыт, на этом все. Жаль, что так и не получилось создать крепкую семью, я правда старалась», — написала Левченко-Блюменкранц.

После этого в своем микроблоге звезда поделилась снимками из больницы. Стоит отметить, что Анна – беременна.

Фанаты не одобрили публичное заявление девушки.

«Зачем это писать?! Если все равно помиритесь!» — писали пользователи Сети.

Валерий Блюменкранц и Анна Левченко стали мужем и женой в августе.