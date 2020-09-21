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«На выходных вместе особо не ездили»: Щербакова рассказала об отношениях с Косторной и Трусовой

Как отметила фигуристка, она общается с девушками также, как и раньше.

«На выходных вместе особо не ездили»: Щербакова рассказала об отношениях с Косторной и Трусовой
Щербакова в нормальных отношениях с Косторной и Трусовой/http://globallookpress.com/

Победитель первого этапа кубка России по фигурному катанию в женском одиночном разряде Анна Щербакова заявила, что у нее нет никаких проблем в общении со своими соперницами – фигуристками Аленой Косторной и Александрой Трусовой.

«У нас были хорошие отношения, но скорее в тренировочной среде, мы никуда на выходных вместе особо не ездили».

Анна Щербакова

Как добавила Щербакова, на контрольных прокатах она спокойно контактировала со своими соперницами. Никаких глобальных изменений между ними в общении не случилось, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Алена Косторная и Александра Трусова в этом межсезонье сменили тренера. Они покинули группу Этери Тутберидзе и перешли к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. При этом сейчас именно Щербакова является главной надеждой в группе Тутберидзе. Отметим, что недавно к прославленной наставнице вернулась серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане 2018 года Евгения Медведева. Она ушла от канадца Брайана Орсера. При этом пока ее перспективы очень туманны. Фигуристке будет сложно вернуть былую форму.

Тэги

Александра ТрусоваАлена КосторнаяАнна ЩербаковаЕвгения Медведевановости спортафигурное катаниеЭтери Тутберидзе