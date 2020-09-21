«На выходных вместе особо не ездили»: Щербакова рассказала об отношениях с Косторной и Трусовой

Как отметила фигуристка, она общается с девушками также, как и раньше.

Победитель первого этапа кубка России по фигурному катанию в женском одиночном разряде Анна Щербакова заявила, что у нее нет никаких проблем в общении со своими соперницами – фигуристками Аленой Косторной и Александрой Трусовой.

«У нас были хорошие отношения, но скорее в тренировочной среде, мы никуда на выходных вместе особо не ездили».

Анна Щербакова

Как добавила Щербакова, на контрольных прокатах она спокойно контактировала со своими соперницами. Никаких глобальных изменений между ними в общении не случилось, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Алена Косторная и Александра Трусова в этом межсезонье сменили тренера. Они покинули группу Этери Тутберидзе и перешли к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. При этом сейчас именно Щербакова является главной надеждой в группе Тутберидзе. Отметим, что недавно к прославленной наставнице вернулась серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане 2018 года Евгения Медведева. Она ушла от канадца Брайана Орсера. При этом пока ее перспективы очень туманны. Фигуристке будет сложно вернуть былую форму.