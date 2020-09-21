«Как думаете, сколько мне здесь лет?»: Пригожин поделился снимком с шевелюрой и красными усиками

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram разместил снимок из далекого прошлого. На фотографии муж певицы Валерии, который сейчас лысый, с пышной шевелюрой, которая даже скрывает его лоб. У него на кадре густые брови и почему-то красные усы.

«Как думаете, сколько мне здесь лет? Позже отвечу каждому, кто точно угадал».

Иосиф Пригожин

«Судя по всему, это вы делали фото на паспорт. Не люблю тот возраст у мужчин», «Вы здесь, Иосиф, конечно, сами на себя не похожи», «Иосиф, вы сейчас выглядите куда симпатичнее», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Иосиф Пригожин уже много лет состоит в браке с певицей Валерией. При этом у них нет общих детей. От предыдущих браков у популярного продюсера трое детей. Кстати, у его нынешней жены также трое наследников. Всех детей Валерия родила от своего предыдущего мужа продюсера Александра Шульгина. С отцом своих детей певица не поддерживает отношений. Как известно, они расстались не на мирной ноте. Продюсер, в частности, избивал Валерию.