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«Мной руководила гордость, а не разум»: Градова объяснила, почему рассталась с Мироновым

Как отметила актриса, она в те годы мало, что понимала в жизни.

«Мной руководила гордость, а не разум»: Градова объяснила, почему рассталась с Мироновым
Градова вспомнила свою жизнь с Мироновым/https://www.instagram.com/explore/tags/

Актриса Екатерина Градова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, почему рассталась в далеком 1976 году со своим мужем актером Андреем Мироновым. Также она вспомнила их историю знакомства.

Екатерина Градова и Борис Корчевников. Фото
Градова вспомнила свою жизнь с Мироновым/Кадр из программы «Судьба человека»

«Меня однажды пригласили на его день рождения. Мне жутко там не понравилось. Это я хорошо помню. Вся эта тусовка была не моя. Я рано ушла. Там тусовались дети известных родителей. Я была возмущена Мироновым, а он даже не заметил меня. А потом он стал провожать меня до дома. Наша дружба началась, когда я перешла в Театр Сатиры».

Екатерина Градова

Как сказала актриса, Миронов никогда не был прилежным мужем. «Это зависело от меня. Я все прекратила. Долгое время он просил все обратно вернуть. Но причины для меня были слишком значительные. При этом я любила его все время. Я тогда не была крещенная. Мало что понимала в жизни. Он был во многом меня умнее. Все-таки мной руководила гордость, а не разум. Я слишком эмоциональный человек, который не может к некоторым вещам относиться спокойно. С Ларисой Голубкой, его второй женой, мы никогда не общались. Я уважаю его брак, но говорить нам было не о чем. Спустя годы я простила его», — заявила Градова.

Напомним, что Градова и Миронов были вместе пять лет. В этом браке родилась дочь Мария. Во второй раз Миронов женился на актрисе Ларисе Голубкиной, с которой был вместе до своей смерти в 1987 году.

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Андрей МироноввзаимоотношенияЕкатерина Градовазвезды советского киноЛариса ГолубкинаМария МироноваПрограмма "Судьба человека"