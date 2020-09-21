«Нежно-милая»: беременная Подольская предстала в лимонном халате без макияжа в домашней обстановке

38-летняя певица Наталья Подольская наслаждается своей второй беременностью. С мужем Владимиром Пресняковым она уже воспитывает пятилетнего сына Артемия, но они всегда мечтали о втором малыше.

Не секрет, что это «особое положение» для звезды стало очень долгожданным и желанным, ведь даже первого ребенка она смогла родить только через пять лет после заключения брака с бывшим зятем Пугачевой.

Разговоры о том, что чета ждет пополнения появились еще зимой, когда экс-супруг Орбакайте выложил в личный блог фото жены с внушительным животиком. Однако Наталья замяла разговоры в Сети на эту тему, прокомментировав, что это старая фотография, сделанная еще в период ожидания Темы. Но, как оказалось позже, Владимир не зря намекал на приятные обстоятельства. Вскоре девушку увидели поклонники в аптеке на том сроке, который утаить уже нельзя, и рассказали об этом журналистам. После этого Наталья стала радовать своих почитателей в Сети свежими фотографиями без прикрас.

Последний снимок звезды, который она сделала в домашней обстановке в обычном лимонном халатике с сиреневым орнаментом, вызвал немало эмоций у многих ее поклонников. Фолловеры впечатлились ее природной красотой, ведь на Подольской не оказалось ни грамма макияжа.