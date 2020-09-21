«Люблю всем сердцем»: Киркоров разместил редкие снимки из детства с братом

Певец Филипп Киркоров в Instagram разместил редкие кадры из прошлого. На фотографиях он запечатлен со своим двоюродным братом Благоем Филипповым. На снимках они еще совсем маленькие с родственником. Судя по всему, фотографии сделаны примерно полвека назад.

«С Днем рождения, брат. Благой Филиппов! Люблю тебя всем сердцем! Да си ми жив и здрав на много години!» Филипп Киркоров

«Поздравляем вашего брата с днем рождения. От чистого сердца желаю ему долгих лет жизни и верных друзей», «От всей души поздравляем вашего брата. Пусть только хорошее и доброе сопровождает его на жизненном пути», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Благой Филиппов – известный пианист. Он выступал с концертами во многих европейских странах. Собирал полные залы поклонников по всему миру. В девяностых годах прошлого века ему даже дважды удалось завоевать «Немецкую премию» на международном конкурсе пианистов в Сенегале. Интересно, что долгие годы Киркоров и Филиппов не общались. Лишь в 2007 году родственник поп-короля вышел с ним на связь. Сейчас они дружат и поддерживают отношения.