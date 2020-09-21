Верхом на папе: Маликов позировал с подросшим сыном в белом лонгсливе с граффити

Кто из нас не катался на отцовских плечах? Пожалуй, это делал каждый, кому посчастливилось иметь заботливого папу. Сын Дмитрия Маликова Марк – не исключение.

Судя по обнародованным в Сети кадрам, малыш просто млеет от игр со знаменитым отцом. На выставленном в личном блоге музыканта снимке малыш гордо восседает на папе словно на коне. Сам же Дмитрий смеется.

«Хорошей вам недельки! И не болеть! А то что-то все вокруг хворают», — подписал кадр 50-летний народный артист.

«С такой улыбкой отличное настроение на неделю вперед обеспечено», «Хорошенький-прехорошенький ребеночек», «Папино Счастье», «Отличное фото! Зарядили позитивом. На неделю точно должно хватить», «Какие вы хорошенькие оба», — прокомментировали снимок фолловеры.

Напомним, Марк родился в семье Дмитрия Маликова и Елены Изаксон в январе 2018-го года от суррогатной матери. У пары есть старшая дочь Стефания, студентка МГИМО, которая появилась на свет в феврале 2000-го. Приемная дочь Маликова фотограф Ольга Изаксон родилась в первом браке его супруги в 1985-м году.